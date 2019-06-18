НБУ отменил обязательную продажу валюты

"Норма, обязывающая предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 20 июня 2019 года. Поступление бизнеса, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже", - говорится в сообщении.

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В НБУ отметили, что очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. По статистике последних лет, когда норматив обязательной продажи валютных поступлений составил 50%, так и с 1 марта 2019 года, когда он был уменьшен до 30%, бизнес в целом продавал более 90% валюты.

Таким образом Национальный банк продолжает валютную либерализацию в соответствии с дорожной карты, которая предусматривает постепенное снятие всех валютных ограничений в соответствии с улучшением макроэкономических условий в Украине, отметили в пресс-службе.

Напомним, в этом году Национальный банк отменил или смягчил уже более 30 валютных ограничений.