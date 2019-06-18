НБУ скасував обов'язковий продаж валюти
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Національний банк скасовує вимогу щодо обов’язкового продажу валютних надходжень. Ця норма перестане діяти з 20 червня 2019 року, передає УНН із посиланням на прес-службу НБУ.
"Норма, яка зобов’язує підприємців продавати 30% валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку, перестане діяти з 20 червня 2019 року. Надходження бізнесу, зараховані на їх розподільчі рахунки упродовж 19 червня, вже не підлягатимуть обов’язковому продажу", - йдеться у повідомленні.
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У НБУ відзначили, що чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності. За статистикою останніх років, коли норматив обов’язкового продажу валютних надходжень становив 50%, так і з 1 березня 2019 року, коли він був зменшений до 30%, бізнес загалом продавав понад 90% валюти.
У такий спосіб Національний банк продовжує валютну лібералізацію відповідно до дорожньої карти, яка передбачає поступове зняття усіх валютних обмежень у відповідності до покращення макроекономічних умов в Україні, відзначили у прес-службі.
Нагадаємо, у цьому році Національний банк скасував або пом’якшив вже понад 30 валютних обмежень.