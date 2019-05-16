НБУ ввів нові валютні правила
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Граничні строки розрахунків за низкою експортно-імпортних операцій скасовуються. Нові правила набувають чинності відсьогодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
"У межах валютної лібералізації Нацбанк спростив валютний нагляд за дотриманням граничних строків розрахунків для експорту робіт, послуг та прав інтелектуальної власності, а також низки операцій з експорту та імпорту товарів", - вказали у НБУ.
У регуляторі зазначили, що це є важливими, зокрема, для забезпечення обороноздатності країни, належного доступу українців до медичних послуг і розвитку авіаційно-космічного будування.
Відтепер граничні строки розрахунків за зовнішньоекономічними операціями (на сьогодні – 365 днів) не будуть розповсюджуватися на такі з них:
-
- імпорт товарів за державними контрактами з оборонного замовлення;
-
- імпорт послуг чи лікарських засобів за угодами Міністерства охорони здоров’я України із спеціалізованими організаціями, а також імпорт послуг для лікування громадян із рідкісними (орфанними) захворюваннями;
-
- імпорт товарів, які використовуються для виробництва космічної та авіаційної техніки та агрегатів;
-
- експорт-імпорт товарів у межах угод про розподіл продукції;
-
- експорт робіт, послуг (крім транспортних і страхових послуг та робіт) та прав інтелектуальної власності.
-
Окрім цього, НБУ дозволив банкам завершувати валютний нагляд за дотриманням бізнесом граничних строків розрахунків за операціями з експорту товарів після зарахування коштів за акредитив.
Зазначені зміни набувають чинності з 16 травня 2019 року.
Нагадаємо, з 7 лютого в Україні запрацювала нова система валютного нагляду.
У НБУ вказали, що усі обмеження на валютному ринку будуть поступово скасовуватися.