НБУ ввел новые валютные правила
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Предельные сроки расчетов по ряду экспортно-импортных операций отменяются. Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"В рамках валютной либерализации Нацбанк упростил валютный надзор за соблюдением предельных сроков расчетов для экспорта работ, услуг и прав интеллектуальной собственности, а также ряда операций по экспорту и импорту товаров", - указали в НБУ.
В регуляторе отметили, что это важно, в частности, для обеспечения обороноспособности страны, надлежащего доступа украинцев к медицинским услугам и развития авиационно-космического строительства.
Теперь предельные сроки расчетов по внешнеэкономическим операциям (на сегодня - 365 дней) не будут распространяться на следующие из них:
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- импорт товаров по государственным контрактам по оборонному заказу;
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- импорт услуг или лекарственных средств по сделкам Министерства здравоохранения Украины со специализированными организациями, а также импорт услуг для лечения людей с редкими (орфанных) заболеваниями;
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- импорт товаров, используемых для производства космической и авиационной техники и агрегатов;
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- экспорт-импорт товаров в рамках соглашений о разделе продукции;
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- экспорт работ, услуг (кроме транспортных и страховых услуг и работ) и прав интеллектуальной собственности.
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Кроме этого, НБУ разрешил банкам завершать валютный надзор за соблюдением бизнесом предельных сроков расчетов по операциям по экспорту товаров после зачисления средств за аккредитив.
Указанные изменения вступают в силу с 16 мая 2019 года.
Напомним, с 7 февраля в Украине заработала новая система валютного надзора.
В НБУ отметили, что все ограничения на валютном рынке будут постепенно отменяться.