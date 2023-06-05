НБУ разъяснил нашумевшее письмо о якобы "сборе данных обо всех платежах": о физических лицах речь не идет

Цитата

«Информация о том, что Национальный банк будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответствует действительности. В письме НБУ (№ 25-0005/38228), которое вызвало резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах. Запрашиваемые данные не предусматривают сбора информации, персональных данных физических лиц», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что Национальный банк для усиления надзора с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайеров "исключительно в отношении субъектов хозяйственной деятельности, поставщиков платежных услуг – юридических лиц, которые пользуются услугами банков по электронной коммерции".

«Национальный банк направил банкам письмо-напоминание № 25-0005/38228, цель которого – обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах. Именно это уточняющее письмо Национального банка обнародовал подсанкционный пророссийский ресурс "Страна.юа" с провокационно недостоверной его интерпретацией», - объясняют в Нацбанке.

Отмечается, что Национальный банк использует указанную информацию "исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля за соблюдением банками требований законодательства Украины".

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«Анализ такой обобщенной информации позволил Национальному банку выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса», - пояснили в НБУ.

Также сообщается, что сейчас Национальный банк продолжает осуществление проверок ряда банков и небанковских финансовых учреждений, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере платежного законодательства.

«Указанные действия, по оценкам Министерства финансов Украины, способствовали значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет. Ща первые пять месяцев 2023 года было перечислено в бюджет за организацию азартных игр 2 млрд 378 млн грн, в то же время за весь 2022 год – только 731 млн грн (из которых 220 млн грн поступили в декабре – то есть с момента начала усиленного надзора со стороны НБУ), а за 2021 год – только 205 млн грн», - информирует Нацбанк.

Контекст

Ранее СМИ сообщали, что с 5 июня банки будут еженедельно докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов.