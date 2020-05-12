НБУ развеял мифы относительно законопроекта о банках

"Этот проект еще называют "антиколомойським", но он скорее "антимошеннический", чем "антиколомойський". Суть законопроекта такая. Представим, что банк "П" становится неплатежеспособным и выводится с рынка. Что дальше? Вкладчикам возвращают средства, начинается ликвидация. И суд больше не сможет отменить или приостановить ликвидацию. Владелец банка не сможет вернуть банк себе. Также он не сможет возобновить работу банка... Это не означает, что владелец банка станет беззащитным перед государством! Он сможет пойти в суд и доказывать незаконность решения НБУ. Если он докажет свою правоту, тогда должен подтвердить в суде, что в банке на момент вывода с рынка оставался какой-то капитал", - говорится в сообщении.

Так, в НБУ развеяли 10 мифов о законопроекте о банках.

В частности, о том, что "этот законопроект запретит возвращение ПриватБанка бывшим владельцам". "Частично правда. Но учитывайте, что возвращение банка Игорю Коломойскому невозможно уже по действующему законодательству. В законе есть норма, что предыдущий владелец национализированного банка не может ни требовать возврата банка обратно, ни требовать компенсацию за банк. 2571-д - это лишь дополнительный предохранитель", - заявили в НБУ.

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Также в Нацбанке прокомментировали миф, что "этот законопроект нарушает священное право собственности". "Нет, новый закон предоставляет владельцам банка право получить компенсацию убытков. Для этого нужно сначала доказать незаконность решения НБУ. После этого доказать наличие убытков. Такой механизм - это баланс между интересами государства и собственников банков. Если владелец так уверен, что его имущество у него забрали с нарушением, то ему нечего бояться. Аудитор подтвердит, что в банке действительно был капитал и ему выплатят компенсацию", - вели дальше в НБУ.

Еще один "миф", который взялись развеивать в Нацбанке, касается того, что "этот законопроект амнистирует топ-чиновников НБУ за "банкопад". "В законопроекте нет ни одной нормы, которая бы освобождала от уголовной ответственности. И никаких индульгенций также нет. Только следователи и суд могут решать, есть ли состав преступления в действиях того или иного лица", - разъяснили в регуляторе.

Что касается "мифа", что законопроект "легализирует схему вывода украинской земли под иностранцев через рейдерство банков", в НБУ указали: "В проекте закона нет ни одной нормы о продаже залога неплатежеспособного банка в виде земли. Этот закон вообще не касается продажи имущества и не связан с рынком земли. Никакой связи".

Также в НБУ развенчали "мифы" о "неконституционности" законопроекта, "диктате Нацбанка" и другие.

Напомним, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание в среду, 13 мая, на котором планируют рассмотреть законопроект о банках.

Как ранее сообщалось в УНН, Верховная Рада Украины приняла упрощенную процедуру внесения изменений в Регламент ВР, которая позволит ускорить принятие закона о функционировании банков.