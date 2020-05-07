Наступне позачергове засідання ВР відбудеться 13 травня: що розглянуть

“Готуємося до наступного позачергового засідання Верховної Ради. Воно має відбутися у середу, 13 травня. Збір підписів вже розпочато і сьогодні впевнена, що буде 150 підписів. Засідання буде досить насиченим. На порядку денному 26 питань — від різних комітетів”, — написала Кравчук.

За її словами, ключими питаннями для розгляду будуть:

— багатостраждальний “банківський” закон;

Після того, як Верховна Рада ухвалила рішення про розгляд документа за скороченою процедурою, депутати мали можливість подати правки, на яких наполягають. В цю п‘ятницю профільний комітет сформує фінальну таблицю, яка буде в десятки разів меншою, ніж оригінальна.

— законопроект, який передбачає звільнення від оподаткування лікарів, які працюють із хворими на коронавірус;

Це означає, що винагорода, яку на руки отримують медики, задіяні в боротьбі з інфекцію, додатково зросте за рахунок того, що держава не оподатковуватиме їхні зарплати і премії;

— законопроект № 2166;

Не буду цитувати довгу назву. Суть у тому, що ми звільняємо ФОПів пенсійного віку від сплати ЄСВ. А також тих підприємців, які працюють у сфері науки, літератури, культури, медицини. Це люди, які дійсно потребують державної підтримки;

— Законопроект про оборонні закупівлі;

Його мета — підвищити конкуренцію в сфері оборонних закупівель, від якої виграє як державний бюджет, так і боєць на передовій, який отримає найкраще озброєння, техніку, засоби захисту.

— особлива процедура розгляду законопроектів у другому читанні;

Це обіцяні зміни в так званий закон “про поправочний спам”. Наприклад, він обмежує термін дії цього закону, збільшує нижню межу застосування особливої процедури з 500 до 1000 поправок.

— закон про оптимізацію мережі та функціонування ЦНАП;

Він містить одразу декілька революційних положень. Наприклад, люди зможуть отримувати деякі документи зі ЦНАПу поштою. Тобто не потрібно буде приходити туди декілька разів, щоб отримати довідку.

— буде створено Єдиний державний веб-портал електронних послуг, яким можна буде користуватися навіть через смартфон;

— законопроект № 3297 забороняє банкам стягувати неустойку, штрафи, пеню за прострочення платежів за кредитами у період дії карантину та у 30-денний період після закінчення карантину.

Як повідомляв УНН, Верховній Раді України на позачерговому засіданні буде година запитань до уряду, та, можливо, доповідатиме Нацбанк.