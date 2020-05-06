У Раді 12 травня буде година запитань до уряду та, ймовірно, доповідь від НБУ – Корнієнко

"Засідання. Там повістка - близько 25 питань, всі не згадаю, там і година запитань до уряду. І буде доповідати Нацбанк, можливо, якщо це увійшло", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, Верховна Рада України збереться на позачергове засідання 12 травня, порядок денний засідання будуть формувати парламентські комітети.