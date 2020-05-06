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У Раді 12 травня буде година запитань до уряду та, ймовірно, доповідь від НБУ – Корнієнко

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. У Верховній Раді України на позачерговому засіданні у вівторок, 12 травня, буде година запитань до уряду, та, можливо, доповідатиме Нацбанк. Про це повідомив на брифінгу під стінами ВР голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

У Раді 12 травня буде година запитань до уряду та, ймовірно, доповідь від НБУ – Корнієнко

"Засідання. Там повістка - близько 25 питань, всі не згадаю, там і година запитань до уряду. І буде доповідати Нацбанк, можливо, якщо це увійшло", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, Верховна Рада України збереться на позачергове засідання 12 травня, порядок денний засідання будуть формувати парламентські комітети.

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