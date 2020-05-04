Рада збереться на позачергове засідання 12 травня - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Верховна Рада України збереться на позачергове засідання 12 травня, порядок денний засідання будуть формувати парламентські комітети. Про це в Telegram написав народний депутат Олександр Качура, передає УНН.
“Засідання на цьому тижні не буде. Наступна пленарки ВР буде у вівторок 12 травня. Порядок денний будуть формувати комітети”, - написав Качура.
Як повідомила УНН заступниця фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, у Верховній Раді України народні депутати почнуть збирати підписи для проведення позачергового засідання ВР на цьому тижні.
Пізніше голова фракції Давид Арахамія заявив, що наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутися після 10 травня.