Наступне позачергове засідання може відбутись після 10 травня - Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутися після 10 травня. Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія по завершенню позачергового засідання ВР, передає кореспондент УНН.
“Я думаю, що після 10 травня, це може бути в той день, який ми визначимо. За традицією ми бачимо, що люди найкраще збираються в четвер або п’ятницю. Можливо, буде середа. Якщо можна буде зробити швидше, то ми зробимо це так”, — сказав Арахамія, відповідаючи на запитання журналіста про наступне позачергове засідання.
Нагадаємо, Арахамія розповів, що кожного тижня за ініціативою парламенту з фракцій збиратимуть законодавчі ініціативи, будуть скликати позачергову сесію і голосуватимуть ці законопроекти. У такому режимі Верховна Рада пропрацює 2-3 тижні.