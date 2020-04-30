Арахамія: будемо скликати позачергові засідання кожного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що кожного тижня за ініціативою парламенту з фракцій збиратимуть законодавчі ініціативи, будуть скликати позачергову сесію і голосуватимуть ці законопроекти. У такому режимі Верховна Рада пропрацює 2-3 тижні. Про це він повідомив по завершенню позачергового засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні прийняли рішення, що кожного тижня за ініціативою парламенту ми будемо збирати з фракцій законодавчі ініціативи, які вони вважають терміновими, будемо скликати парламентську позачергову сесію і будемо там голосувати всі ці закони. Тобто, так ви можете очікувати... Якщо Президент визначить якісь інші закони, що він вважає невідкладними, додавати інші законопроекти і також голосувати. У такому режимі ми пропрацюємо 2-3 тижні. Після того, сподіваємось, що уряд покращить ситуацію з виходом з карантину, і я передбачаю, що десь 20 травня ми вийдемо в режим чергової роботи українського парламенту”, — розповів Арахамія.
Нагадаємо, що сьогодні, 30 квітня, на позачерговому засіданні ВР схвалила спецпроцедуру розгляду законопроекту про банки.