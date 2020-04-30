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Следующее внеочередное заседание может состояться после 10 мая - Арахамия

Киев • УНН

 • 11904 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться после 10 мая. Об этом сообщил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия по завершению внеочередного заседания ВР, передает корреспондент УНН.

Следующее внеочередное заседание может состояться после 10 мая - Арахамия

“Я думаю, что после 10 мая, это может быть в тот день, который мы определим. По традиции мы видим, что люди лучше собираются в четверг или пятницу. Возможно, среда. Если можно будет сделать быстрее, то мы сделаем это так”, — сказал Арахамия, отвечая на вопрос журналиста о следующем внеочередное заседание.

Напомним, Арахамия рассказал, что каждую неделю по инициативе парламента из фракций собирать законодательные инициативы, будут созвать внеочередную сессию и голосовать эти законопроекты. В таком режиме Верховная Рада проработает 2-3 недели.

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