У Раді почнуть збирати підписи для проведення позачергового засідання – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Верховній Раді України народні депутати почнуть збирати підписи для проведення позачергового засідання ВР на наступному тижні. Про це УНН повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Наступне позачергове також будуть ініціювати народні депутати. У другій половині наступного тижня хотіли б провести, потрібно буде зібрати підписи”, - повідомила Кравчук.
Додамо, парламентарям потрібно зібрати 150 підписів для проведення позачергового засідання.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що на наступному позачерговому засіданні парламентарі заслухають звіт прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.