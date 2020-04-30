В Раде начнут собирать подписи для проведения внеочередного заседания - нардеп

"Следующее внеочередное также будут инициировать народные депутаты. Во второй половине следующей недели хотели бы провести, нужно будет собрать подписи", - сообщила Кравчук.

Добавим, парламентариям нужно собрать 150 подписей для проведения внеочередного заседания.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что на следующей внеочередном заседании парламентарии заслушают отчет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.