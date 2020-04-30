Рада може заслухати Шмигаля на наступному позачерговому засіданні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що на наступному позачерговому засіданні парламентарі заслухають звіт прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Про це Разумков сказав під час погоджувальної ради депутатських фракцій, передає кореспондент УНН.
Так, заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк закликала запросити на сьогоднішнє позачергове засідання ВРУ прем’єра для публічної презентації депутатам та всьому суспільству плану пом’якшення карантинних заходів.
“Ми запросили колегу на погоджувальне, а не на засідання уряду. На жаль перелік питань визначений: ініціювався він двома фракціями та депутатської групою, наскільки мені відомо, підписанти від „Слуги народу“, „Голосу“ та „Довіри“. На наступне позачергове засідання, я впевнений, можна буде додати інші питання в тому числі ініційовані вами. Я впевнений, що і урядовці будуть готові прийти виступити — надати інформацію, тому — нема питань”, — відповів Разумков.
Нагадаємо, що у ВР сьогодні розглянуть спецпроцедуру із пришвидшення прийняття банківського закону.