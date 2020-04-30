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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 49873 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 92307 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103998 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129923 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129953 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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4 марта, 13:25 • 122094 просмотра

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Рада может заслушать Шмыгаля на следующем внеочередном заседании

Рада может заслушать Шмыгаля на следующем внеочередном заседании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что на следующей внеочередном заседании парламентарии заслушают отчет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом Разумков сказал во время согласительного совета депутатских фракций, передает корреспондент УНН.

Так, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк призвала пригласить на сегодняшнее внеочередное заседание ВРУ премьера для публичной презентации депутатам и всему обществу плана смягчения карантинных мероприятий.

“Мы пригласили коллегу на согласительное, а не на заседание правительства. К сожалению перечень вопросов определен: инициировался он двумя фракциями и депутатской группой, насколько мне известно, подписанты от „Слуги народа“, „Голоса“ и „Доверия“. На следующее внеочередное заседание, я уверен, можно будет добавить другие вопросы в том числе инициированные вами. Я уверен, что и чиновники будут готовы прийти выступить — предоставить информацию, поэтому — нет вопросов”, — ответил Разумков.

Напомним, что в ВР сегодня рассмотрят спецпроцедуры с ускорения принятия банковского закона.

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