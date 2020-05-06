В Раде 12 мая будет час вопросов к правительству и, вероятно, доклад от НБУ - Корниенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Верховной Раде Украины на внеочередном заседании во вторник, 12 мая, будет час вопросов к правительству, и, возможно, будет докладывать Нацбанк. Об этом сообщил на брифинге под стенами ВР глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.
"Заседание. Там повестка - около 25 вопросов, все не вспомню, там и час вопросов к правительству. И будет докладывать Нацбанк, возможно, если это вошло", - сказал Корниенко.
Напомним, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание 12 мая, повестку дня заседания будут формировать парламентские комитеты.