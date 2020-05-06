В Раде 12 мая будет час вопросов к правительству и, вероятно, доклад от НБУ - Корниенко

"Заседание. Там повестка - около 25 вопросов, все не вспомню, там и час вопросов к правительству. И будет докладывать Нацбанк, возможно, если это вошло", - сказал Корниенко.

Напомним, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание 12 мая, повестку дня заседания будут формировать парламентские комитеты.