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Следующее внеочередное заседание ВР состоится 13 мая: что рассмотрят

Киев • УНН

 • 11708 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание в среду, 13 мая, на котором планируют рассмотреть законопроект о банках. Об этом в Facebook написала первая заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

Следующее внеочередное заседание ВР состоится 13 мая: что рассмотрят

"Готовимся к следующему внеочередному заседанию Верховной Рады. Оно должно состояться в среду, 13 мая. Сбор подписей уже начат и сегодня уверена, что будет 150 подписей. Заседание будет достаточно насыщенным. В повестке дня 26 вопросов - от различных комитетов", - написала Кравчук.

По ее словам, ключевые вопросы для рассмотрения будут:

- многострадальный "банковский" закон;

После того, как Верховная Рада приняла решение о рассмотрении документа по сокращенной процедуре, депутаты должны подать правки, на которых настаивают. В эту пятницу профильный комитет сформирует финальную таблицу, которая будет в десятки раз меньше, чем оригинальная.

- законопроект, который предусматривает освобождение от налогообложения врачей, работающих с больными коронавирусом;

Это означает, что вознаграждение, которое на руки получают медики, задействованные в борьбе с инфекцией, дополнительно возрастет за счет того, что государство не будет облагать налогом их зарплаты и премии;

- законопроект № 2166;

Не буду цитировать длинное название. Суть в том, что мы освобождаем ФЛП пенсионного возраста от уплаты ЕСВ. А также тех предпринимателей, которые работают в сфере науки, литературы, культуры, медицины. Это люди, которые действительно нуждаются в государственной поддержке;

- Законопроект об оборонных закупках;

Его цель - повысить конкуренцию в сфере оборонных закупок, от которой выигрывает как государственный бюджет, так и боец на передовой, который получит лучше вооружение, технику, средства защиты.

- особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении;

Это обещанные изменения в так называемый закон "о поправочном спаме". Например, он ограничивает срок действия этого закона, увеличивает нижнюю границу применения особой процедуры с 500 до 1000 поправок.

- закон об оптимизации сети и функционирования ЦПАУ;

Он содержит сразу несколько революционных положений. Например, люди смогут получать некоторые документы из ЦПАУ почте. То есть не нужно будет приходить туда несколько раз, чтобы получить справку.

- будет создан Единый государственный веб-портал электронных услуг, которым можно будет пользоваться даже через смартфон;

- законопроект № 3297 запрещает банкам взимать неустойку, штрафы, пеню за просрочку платежей по кредитам в период действия карантина и в 30-дневный период после окончания карантина.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде Украины на внеочередном заседании будет час вопросов к правительству, и, возможно, будет докладывать Нацбанк.

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