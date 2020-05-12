НБУ розвіяв міфи щодо законопроекту про банки

“Цей проєкт ще називають "антиколомойським", але він скоріше "антишахрайський", ніж "антиколомойський". Суть законопроєкту така. Уявімо, що банк "П“ стає неплатоспроможним та виводиться з ринку. Що далі? Вкладникам повертають кошти, починається ліквідація. І суд більше не зможе скасувати чи зупинити ліквідацію. Власник банку не зможе повернути банк собі. Також він не зможе відновити роботу банку... Це не означає, що власник банку стане беззахисним перед державою! Він зможе піти до суду і доводити незаконність рішення НБУ. Якщо він доведе свою правоту, тоді має підтвердити в суді, що в банку на момент виведення з ринку лишався якийсь капітал”, — сказано у повідомленні.

Так, У НБУ розвіяли 10 міфів про законопроект про банки.

Зокрема, щодо того, що "цей законопроект заборонить повернення ПриватБанку колишнім власникам". "Частково правда. Але враховуйте, що повернення банку Ігорю Коломойському неможливе вже за чинного законодавства. У законі є норма, що попередній власник націоналізованого банку не може ні вимагати повернення банку назад, ні вимагати компенсацію за банк. 2571-д — це лише додатковий запобіжник", - заявили у НБУ.

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Також у Нацбанку прокоментували міф, що "цей законопроект порушує священне право власності". "Ні, новий закон надає власникам банку право отримати компенсацію збитків. Для цього потрібно спочатку довести незаконність рішення НБУ. Після цього довести наявність збитків. Такий механізм — це баланс між інтересами держави та власників банків. Якщо власник так впевнений, що його майно в нього забрали з порушенням, то йому немає чого боятися. Аудитор підтвердить, що в банку дійсно був капітал і йому виплатять компенсацію", - вели далі у НБУ.

Ще один "міф", який взялися розвіювати у Нацбанку, стосується того, що "цей законопроект амністує топ-посадовців НБУ за “банкопад". "В законопроекті немає жодної норми, яка б звільняла від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій також немає. Лише слідчі та суд можуть вирішувати, чи є склад злочину в діях тієї чи іншої особи", - роз'яснили у регуляторі.

Щодо "міфу", що законопроект "легалізовує схему виведення української землі під іноземців через рейдерство банків", у НБУ вказали: "В проекті закону немає жодної норми про продаж застави неплатоспроможного банку у вигляді землі. Цей закон взагалі не стосується продажу майна і не пов’язаний із ринком землі. Жодного зв’язку".

Також у НБУ розвінчали "міфи" щодо "неконституційності" законопроекту, "диктату Нацбанку" та інші.

Нагадаємо, Верховна Рада України збереться на позачергове засідання у середу, 13 травня, на якому планують розглянути законопроект про банки.

Як раніше повідомлялося в УНН, Верховна Рада України схвалила спрощену процедуру внесення змін до Регламенту ВР, яка дозволить пришвидшити ухвалення закону про функціонування банків.