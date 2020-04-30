У НБУ позитивно оцінили розгляд законопроекту про банки за спеціальною процедурою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Національний банк України позитивно оцінює рішення ВР щодо розгляду законопроекту про банки за спеціальною процедурою, адже це пришвидшить його ухвалення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Чудова новина з парламенту. 255 народних обранців підтримали запуск особливої процедури розгляду банківського законопроекту №2571-д. На практиці це дозволить значно пришвидшити розгляд цього документу у другому читанні та в цілому", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.
"Закон дозволить зробити невідворотнім процес виведення банків з ринку. Рішення НБУ про виведення банків не можна буде скасувати, а банк повернути до життя. Ліквідація банку продовжиться при будь-яких умовах, а суди не зможуть собою підміняти Національний банк", - зазначили у НБУ.
Також передбачається наступне:
▪️ власникам збанкрутілих банків буде надана можливість захистити свої права. У законі чітко визначено передумови та процедуру отримання компенсації,
▪️ власник банку може звернутися до суду, і довести, що НБУ незаконно прийняв рішення про виведення банку, а потім довести, що йому нанесена шкода,
▪️ для того, щоб процес був справедливим – буде арбітр у вигляді міжнародної аудиторської фірми, яка відповідатиме за правильність розрахунків компенсації.
Нагадаємо, Верховна Рада України схвалила спрощену процедуру внесення змін до Регламенту ВР, яка дозволить пришвидшити прийняття закону про функціонування банків.