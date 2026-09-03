НБУ резко повысил официальные курсы доллара и евро на 3 сентября

По состоянию на четверг, 3 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,61 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 44,46 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,64. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,6093 грн (+15 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,6433 грн (+10 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9378 грн. (+4 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

в банках доллар торгуется по курсу 44,38-44,86 грн, евро — по 51,40-52,02 грн, злотый — по 11,59-12,07 грн;

на межбанке курсы составляют 44,67-44,70 грн/долл. и 51,83-51,85 грн/евро.

Напомним

За полгода украинцы заключили 4,2 млн договоров микрокредитования. Средний заем вырос до 9,2 тыс. грн, а долг — до 32,3 млрд грн.

Следующий транш МВФ для Украины под угрозой — Пидласа назвала причины