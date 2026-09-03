НБУ різко підвищив офіційні курси долара та євро на 3 вересня

Станом на четвер, 3 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,61 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 44,46 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,64. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 44,6093 грн (+15 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,6433 грн (+10 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9378 грн. (+4 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

у банках долар торгується за курсом 44,38-44,86 грн, євро за 51,40-52,02 грн, злотий за 11,59-12,07 грн;

на міжбанку курси становлять 44,67-44,70 грн/дол. та 51,83-51,85 грн/євро.

Нагадаємо

За пів року українці уклали 4,2 млн договорів мікрокредитування. Середня позика зросла до 9,2 тис. грн, а борг - до 32,3 млрд грн.

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