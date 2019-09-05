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НБУ прогнозирует снижение инфляции по итогам августа

НБУ прогнозирует снижение инфляции по итогам августа

Киев  •  УНН

 • 5154 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует снижение инфляции в августе, однако показатель все еще будет оставаться выше прогнозируемого. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

“В августе, по оценкам Национального банка, инфляция снизится, впрочем все еще будет оставаться выше прогнозной траектории. Такое отклонение обусловлено прежде всего временными факторами со стороны предложения продуктов питания, в частности овощей”, — отметил Смолий.

По его словам, инфляция в июле (9,1% в годовом измерении) была выше траекторию прогноза, опубликованном в последнем инфляционных отчете.

При этом он добавил, что базовая инфляция (7,4% в годовом измерении в июле) соответствовала прогнозу Национального банка. Давление на цены сдерживала жесткая монетарная политика, в частности через канал обменного курса. Однако, расширение внутреннего спроса и повышение заработных плат продолжали тормозить замедление инфляции.

Напомним, Национальный банк Украины не планирует сдерживать ревальвации гривны, потому что сдерживание может ослабить доверие инвесторов к нацвалюте.

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