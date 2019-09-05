НБУ прогнозує зниження інфляції за підсумками серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Національний банк України прогнозує зниження інфляції в серпні, однак показник все ще залишатиметься вище прогнозованого. Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
“У серпні, за оцінками Національного банку, інфляція знизиться, втім все ще залишатиметься вище прогнозної траєкторії. Таке відхилення зумовлене насамперед тимчасовими чинниками з боку пропозиції продуктів харчування, зокрема овочів”, — зазначив Смолій.
За його словами, інфляція в липні (9,1% у річному вимірі) була вищою за траєкторію прогнозу, опублікованому в останньому Інфляційному звіті.
При цьому він додав, що базова інфляція (7,4% у річному вимірі в липні) відповідала прогнозу Національного банку. Тиск на ціни стримувала жорстка монетарна політика, зокрема через канал обмінного курсу. Однак, розширення внутрішнього попиту та підвищення заробітних плат продовжували гальмувати уповільнення інфляції.
Нагадаємо, Національний банк України не планує стримувати ревальвацію гривні, тому що стримування може послабити довіру інвесторів до нацвалюти.