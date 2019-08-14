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У НБУ заявили, що не стримуватимуть зміцнення гривні

У НБУ заявили, що не стримуватимуть зміцнення гривні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Національний банк України не планує стримувати ревальвацію гривні, тому що стримування може послабити довіру інвесторів до нацвалюти. Про це повідомив заступник директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Володимир Лепушинський, передає УНН із посиланням на пресслужбу фінрегулятору.

Зазначається, що у липні 2019 курс гривні пробив чергову "психологічну межу" – 25 грн/дол. США і зараз тримається біля цієї позначки.

"Дехто вважає, що таке стрімке посилення національної валюти шкодить економіці, а дії Національного банку, який не перешкоджав цьому, – незрозумілими", - вказали у НБУ.

Втім, як пояснив Лепушинський, дотримання плаваючого обмінного курсу – один з принципів монетарної політики Національного банку.

"Ринковий курс гривні, який визначається попитом-пропозицією на валютному ринку – головний запобіжник накопичення економічних дисбалансів", - повідомив він.

Крім того, за його словами, штучне утримання обмінного курсу від ревальвації через повний викуп валюти Нацбанком суперечить наміру знизити інфляцію до цілі в 5%. Лепушинський пояснив, що навмисна протидія зміцненню гривні за сприятливої ситуації на валютному ринку унеможливить зниження інфляційних очікувань.

"Однакова ймовірність зміни обмінного курсу в обидві сторони (як девальвації, так і ревальвації) – необхідна умова зміцнення довіри до гривні та зниження рівня доларизації економіки. Хто довірятиме гривні, якщо Національний банк допускатиме лише девальвацію, але утримуватиме курс від ревальвації?" - зазначив він.

"Якщо уявити, що НБУ не буде дозволяти обмінному курсу посилюватися, це свідчитиме, що у перспективі він рухатиметься лише в одну сторону – девальвації, або, у кращому разі, просто залишатиметься незмінним. За таких умов на приплив довгострокових інвестицій розраховувати марно", - додав Лепушинський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленського закликали зробити долар національною валютою України

Нагадаємо, курс гривні зміцнився й оновив максимальний результат із початку року.

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