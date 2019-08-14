В НБУ заявили, что не будут сдерживать укрепление гривны

КИЕВ. 14 августа. УНН. Национальный банк Украины не планирует сдерживать ревальвацию гривни, потому что сдерживание может ослабить доверие инвесторов к нацвалюте. Об этом сообщил заместитель директора Департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.