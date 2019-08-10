Зеленського закликали зробити долар національною валютою України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Українці звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням провести грошову реформу, замінивши національну валюту України гривню на долар США. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Глави держави, передає УНН.
“У зв’язку з нестабільністю національної валюти України, просимо провести грошову реформу замінивши національну валюту України Гривню на більш стабільну — Долар США з перерахунком цін, тарифів, окладів заробітної плати, стипендій, пенсій, коштів на рахунках підприємств, установ та організацій, а також вкладів громадян”, — йдеться в тексті.
Петиція була створена 7 серпня та має 90 днів, щоб набрати необхідну кількість у 25 000 голосів. Наразі вона зібрала 36 підписів.
Як повідомляв УНН, раніше українці попросили Президента приборкати нелегальний гральний бізнес.