Зеленского призвали сделать доллар национальной валютой Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на доллар США. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства, передает УНН.
"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины, просим провести денежную реформу заменив национальную валюту Украины Гривну на более стабильную - Доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, но и вкладов граждан", - говорится в тексте.
Петиция была создана 7 августа и имеет 90 дней, чтобы набрать необходимое количество в 25 000 голосов. Сейчас она собрала 36 подписей.
Как сообщал УНН, ранее украинцы попросили Президента обуздать нелегальный игорный бизнес.