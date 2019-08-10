Зеленского призвали сделать доллар национальной валютой Украины

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины, просим провести денежную реформу заменив национальную валюту Украины Гривну на более стабильную - Доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, но и вкладов граждан", - говорится в тексте.

Петиция была создана 7 августа и имеет 90 дней, чтобы набрать необходимое количество в 25 000 голосов. Сейчас она собрала 36 подписей.

Как сообщал УНН, ранее украинцы попросили Президента обуздать нелегальный игорный бизнес.