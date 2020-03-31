НБУ перечислит в госбюджет 42,7 млрд грн прибыли
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Национальный банк Украины перечислит в государственный бюджет 42,7 млрд грн прибыли, что на 2 млрд грн больше, чем предполагалось в госбюджете на 2020 год. Об этом в Facebook написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин, передает УНН.
"Обязательство Национального банка Украины перед государственным бюджетом за 2019 год - 42 722 482 932, 98 грн. Таким образом, в государственный бюджет в 2020 году НБУ будет перечислено 42,7 млрд грн прибыли, что на 2 млрд грн больше, чем предусматривает ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год", - написал Данилишин.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы.