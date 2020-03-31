НБУ перерахує до держбюджету 42,7 млрд грн прибутку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Національний банку України перерахує до державного бюджету 42,7 млрд грн прибутку, що на 2 млрд грн більше, ніж передбачалося у держбюджеті на 2020 рік. Про це у Facebook написав голова Ради НБУ Богдан Данилишин, передає УНН.
"Зобов'язання Національного банку України перед державним бюджетом за 2019 рік – 42 722 482 932, 98 грн. Таким чином, до державного бюджету у 2020 році НБУ буде перераховано 42,7 млрд грн прибутку, що на 2 млрд грн більше, ніж передбачає ЗУ "Про державний бюджет України на 2020 рік", - написав Данилишин.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи.