НБУ открыл онлайн-продажу памятной монеты: сколько стоит

Национальный банк Украины выпустил памятную монету «Год Змеи» номиналом 5 гривен. В обращение поступило 80 000 монет в сувенирной упаковке, лимит продажи - 1 штука на пользователя.

НБУ начал продавать новую памятную монету номиналом 5 гривен. Ее цена 161 грн за штуку. Монета посвящена символу 2025 года по Восточному календарю - змее. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН. Детали Называется монета "Год Змеи". В обращение она была введена в начале ноября 2024 года. Отмечается, что в продажу поступило 80 000 монет в сувенирной упаковке. Лимит продукции на одного пользователя составляет 1 шт. Памятная монета посвящена одному из двенадцати животных восточного календаря. Змея - шестой знак китайского зодиака, который символизирует гибкость, интуицию и спокойствие. Она олицетворяет глубокие знания, рассудительность, способность к адаптации и выживанию в любых условиях - говорится в заметке НБУ. Как выглядит монета На аверсе (лицевой стороне) по кругу изображены 12 символов восточного календаря. В центре круга - стилизованные часы со стрелкой, указывающей на председательствующий в 2025 году знак китайского зодиака. Вверху монеты расположен малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом "Украина". Внизу слева надпись полукругом "5 гривен". На реверсе (на обороте) изображен стилизованный символ восточного календаря 2025 года - змея. Ее образ закомпонован в шестиугольник. Памятные монеты "Год змеи" в фирменной упаковке уже можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Напомним Национальный банк Украины представил памятную монету "Безбарьерность" номиналом 5 гривен с тиражом 30 000 штук. Монета символизирует равные возможности для всех граждан и посвящена развитию инклюзивного общества.