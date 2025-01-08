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НБУ открыл онлайн-продажу памятной монеты: сколько стоит

НБУ открыл онлайн-продажу памятной монеты: сколько стоит

Киев  •  УНН

 • 11100 просмотра

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Национальный банк Украины выпустил памятную монету «Год Змеи» номиналом 5 гривен. В обращение поступило 80 000 монет в сувенирной упаковке, лимит продажи - 1 штука на пользователя.

НБУ начал продавать новую памятную монету номиналом 5 гривен. Ее цена 161 грн за штуку. Монета посвящена символу 2025 года по Восточному календарю - змее. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН.

Детали

Называется монета "Год Змеи". В обращение она была введена в начале ноября 2024 года.

Отмечается, что в продажу поступило 80 000 монет в сувенирной упаковке.

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Лимит продукции на одного пользователя составляет 1 шт.

Памятная монета посвящена одному из двенадцати животных восточного календаря. Змея - шестой знак китайского зодиака, который символизирует гибкость, интуицию и спокойствие. Она олицетворяет глубокие знания, рассудительность, способность к адаптации и выживанию в любых условиях

- говорится в заметке НБУ.

Как выглядит монета

На аверсе (лицевой стороне) по кругу изображены 12 символов восточного календаря. В центре круга - стилизованные часы со стрелкой, указывающей на председательствующий в 2025 году знак китайского зодиака.

Вверху монеты расположен малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом "Украина". Внизу слева надпись полукругом "5 гривен".

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На реверсе (на обороте) изображен стилизованный символ восточного календаря 2025 года - змея. Ее образ закомпонован в шестиугольник.

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Памятные монеты "Год змеи" в фирменной упаковке уже можно приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. 

Напомним

Национальный банк Украины представил памятную монету "Безбарьерность" номиналом 5 гривен с тиражом 30 000 штук. Монета символизирует равные возможности для всех граждан и посвящена развитию инклюзивного общества.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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