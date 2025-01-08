НБУ відкрив онлайн-продаж пам`ятної монети: скільки коштує
Київ • УНН
Національний банк України випустив пам'ятну монету "Рік Змії" номіналом 5 гривень. В обіг надійшло 80 000 монет у сувенірному пакованні, ліміт продажу - 1 штука на користувача.
НБУ почав продавати нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Її ціна 161 грн за штуку. Монета присвячена символу 2025 року за Східним календарем – змії. Про це повідомляє Національний банк України, передає УНН.
Деталі
Називається монета "Рік Змії". В обіг вона була введена на початку листопада 2024 року.
Зазначається, що у продаж надійшло 80 000 монет у сувенірному пакованні.
Ліміт продукції на одного користувача становить 1 шт.
Пам’ятна монета присвячена одній із дванадцяти тварин східного календаря. Змія – шостий знак китайського зодіаку, який символізує гнучкість, інтуїцію та спокій. Вона уособлює глибокі знання, розсудливість, здатність до адаптації та виживання в будь-яких умовах
Як виглядає монета
На аверсі (лицьовій стороні) по колу зображено 12 символів східного календаря. У центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2025 році знак китайського зодіаку.
Вгорі монети розташований малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом "Україна". Внизу зліва напис півколом "5 гривень".
На реверсі (на звороті) зображено стилізований символ східного календаря 2025 року – змія. Її образ закомпоновано шестикутник.
Пам'ятні монети "Рік змії" у фірмовій упаковці вже можна придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
Нагадаємо
Національний банк України представив пам'ятну монету "Безбар'єрність" номіналом 5 гривень з тиражем 30 000 штук. Монета символізує рівні можливості для всіх громадян та присвячена розбудові інклюзивного суспільства.