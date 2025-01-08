НБУ відкрив онлайн-продаж пам`ятної монети: скільки коштує

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Національний банк України випустив пам'ятну монету "Рік Змії" номіналом 5 гривень. В обіг надійшло 80 000 монет у сувенірному пакованні, ліміт продажу - 1 штука на користувача.

НБУ почав продавати нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Її ціна 161 грн за штуку. Монета присвячена символу 2025 року за Східним календарем – змії. Про це повідомляє Національний банк України, передає УНН.

Деталі

Називається монета "Рік Змії". В обіг вона була введена на початку листопада 2024 року.

Зазначається, що у продаж надійшло 80 000 монет у сувенірному пакованні.

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Ліміт продукції на одного користувача становить 1 шт.

Пам’ятна монета присвячена одній із дванадцяти тварин східного календаря. Змія – шостий знак китайського зодіаку, який символізує гнучкість, інтуїцію та спокій. Вона уособлює глибокі знання, розсудливість, здатність до адаптації та виживання в будь-яких умовах

- йдеться у дописі НБУ.

Як виглядає монета

На аверсі (лицьовій стороні) по колу зображено 12 символів східного календаря. У центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2025 році знак китайського зодіаку.

Вгорі монети розташований малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом "Україна". Внизу зліва напис півколом "5 гривень".

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На реверсі (на звороті) зображено стилізований символ східного календаря 2025 року – змія. Її образ закомпоновано шестикутник.

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Пам'ятні монети "Рік змії" у фірмовій упаковці вже можна придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. 

Нагадаємо

Національний банк України представив пам'ятну монету "Безбар'єрність" номіналом 5 гривень з тиражем 30 000 штук. Монета символізує рівні можливості для всіх громадян та присвячена розбудові інклюзивного суспільства.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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