НБУ опроверг информацию о блокировке счетов за частое снятие наличных
Киев • УНН
Национальный банк Украины опроверг информацию о блокировке банковских счетов за частое снятие наличных. Банки проводят проверку клиентов только в рамках законодательства о финансовом мониторинге.
Национальный банк Украины опроверг информацию, распространенную в СМИ, о якобы блокировании банковских счетов за снятие наличных более трех раз в месяц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Нацбанка.
Отдельные СМИ и телеграм-каналы распространяют недостоверную и манипулятивную информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных - более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов. Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности!
В Нацбанке указали, что СМИ, распространившие эту информацию, ссылаются на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине", не указывая конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований о блокировании счетов за проведение таких операций нет, заверили в НБУ.
"Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход", - подчеркнули в Национальном банке.
Напомним
Крупнейшие украинские банки подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, где речь идет об установлении лимитов на переводы - это будет касаться и переводов по реквизитам IBAN, которые будут установлены с февраля 2025 года.