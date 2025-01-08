НБУ спростував інформацію про блокування рахунків за часте зняття готівки

Національний банк України спростував інформацію, поширену в ЗМІ, про нібито блокування банківських рахунків за зняття готівки більше трьох разів на місяць. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву Нацбанку.

Окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності! - йдеться у заяві НБУ.

У Нацбанку вказали, що медіа, які поширили цю інформацію, посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає, запевнили в НБУ.

"Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід", - наголосили в Національному банку.

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