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НБУ спростував інформацію про блокування рахунків за часте зняття готівки

Київ • УНН

 • 24893 перегляди

Національний банк України заперечив інформацію про блокування банківських рахунків за часте зняття готівки. Банки здійснюють перевірку клієнтів лише в межах законодавства з фінансового моніторингу.

Національний банк України спростував інформацію, поширену в ЗМІ, про нібито блокування банківських рахунків за зняття готівки більше трьох разів на місяць. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву Нацбанку. 

Окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності!

- йдеться у заяві НБУ.

У Нацбанку вказали, що медіа, які поширили цю інформацію, посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні", не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає, запевнили в НБУ.

"Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід", - наголосили в Національному банку.

Нагадаємо 

Найбільші українські банки підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, де йдеться про встановлення лімітів на перекази - стосуватиметься і переказів за реквізитами IBAN, які будуть встановлені з лютого 2025 року,

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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