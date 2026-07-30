НБУ начинает модернизацию процентной политики: что изменится для банков и рынка с 7 августа

Национальный банк Украины объявил о начале системного обновления операционного дизайна процентной политики. Об этом шла речь на пресс-брифинге руководства национального финансового регулятора, который состоялся в четверг, 30 июля, передает УНН.

Детали

Ключевая цель реформы - оживление внутреннего денежного рынка, формирование надежных рыночных ориентиров стоимости ресурсов и усиление монетарной трансмиссии (механизма, через который решения Нацбанка по ставкам влияют на реальные ставки по депозитам и кредитам в экономике).

В конечном итоге это позволит НБУ эффективнее выполнять свою главную задачу - обеспечивать ценовую стабильность и защищать гривневые сбережения граждан от инфляции.

Первый этап: новые правила для трехмесячных депозитных сертификатов

Реформа стартует уже 7 августа 2026 года. Первые изменения коснутся инструмента трехмесячных депозитных сертификатов (ДС), с помощью которого регулятор привлекает свободную ликвидность банков.

Вместо нынешнего механизма, когда Нацбанк полностью удовлетворял все заявки финансовых учреждений, вводится тендерный подход.

Это означает, что НБУ будет проводить процентные тендеры с заранее объявленным объемом размещения. Аукционы будут проходить один раз в две недели.

Такой шаг заставит банки более гибко и ответственно управлять собственной ликвидностью.

Что новая реформа означает для вкладчиков и банковских депозитов

Связь между привлечением средств граждан и доступом банков к инструментам НБУ сохраняется. Возможность финучреждений размещать ликвидность в трехмесячных сертификатах и впредь будет напрямую зависеть от их активности на рынке срочных гривневых депозитов населения.

В то же время объемы размещения теперь будут определяться по итогам тендеров. Национальный банк будет устанавливать лимиты тендеров с фокусом на сохранение высокой привлекательности гривневых инструментов для граждан. Это будет стимулировать банки продолжать конкуренцию за вкладчиков и предлагать выгодные ставки по срочным вкладам в национальной валюте.

Пошаговый подход и мониторинг результатов

Национальный банк подчеркивает, что обновление операционного дизайна будет происходить постепенно. Каждый следующий шаг будет опираться на детальный анализ результатов предыдущего.

Регулятор будет отслеживать:

влияние новых правил на межбанковский денежный рынок;

динамику ставок по депозитам для населения и бизнеса;

спрос на гривневые активы и уровень конкуренции между банками;

общие монетарные условия в стране.

Поэтому ждать падения ставок по гривневым депозитам после 7 августа не стоит. Изменения НБУ заставляют банки соревноваться за сбережения граждан, чтобы сохранять собственную доходность.

В случае необходимости НБУ оставляет за собой право корректировать параметры и лимиты тендеров.

Главными ориентирами для регулятора останутся сохранение надлежащей жесткости монетарных условий, контроль за инфляцией и поддержание финансовой стабильности.

О введении следующих этапов модернизации Нацбанк сообщит дополнительно по итогам принятия соответствующих решений Правления.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 15,5% из-за устойчивого усиления фундаментального ценового давления. Регулятор планирует вернуть инфляцию к цели 5% в 2027 году.