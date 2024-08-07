НБУ идет на встречу бизнесу и ослабляет валютные ограничения - нардеп

Национальный банк Украины постепенно ослабляет введенные им валютные ограничения для предпринимателей, что способствует сбалансированию экономики в целом и улучшает условия для развития отечественного бизнеса. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил член Комитета ВР по вопросам экономического развития Богдан Кицак.

НБУ идет на встречу бизнесу... Постепенная либерализация. Понятно, что бизнес выступает за то, чтобы вернуться к тому, как было раньше для того, чтобы предприниматели могли свободно оперировать средствами. Но НБУ здесь работает в плане обеспечения государственных интересов и сбалансирования в целом экономики в условиях войны. Бизнес понимает это и соглашается на постепенные послабления, которые делает НБУ, - указывает Кицак.

По его словам, существенных послаблений бизнеса ожидать не стоит, однако постепенные и небольшие послабления Нацбанк будет вводить.

Отметим, общаясь с бизнесом, в последнее время участились жалобы на то, что с начала полномасштабного вторжения НБУ запретил конвертирование валютных кредитов в гривны для бизнеса. Колебания курса валюты привели к серьезным финансовым проблемам для многих предприятий. В результате многие предприниматели оказались в ситуации, когда не могут выплачивать свои обязательства по валютным кредитам.



Эксперты в комментариях УНН отмечают, что НБУ не нужно отменять указанный запрет, но стоит рассмотреть возможность разрешить банку и клиенту в индивидуальном порядке договариваться о целесообразности конвертации валютного кредита в гривне. Это в том числе уменьшит риск невозврата таких займов.

Добавим

Одними из представителей украинского бизнеса, имеющих валютный кредит, который тянется еще с 2006 года, являются владельцы столичного ТРЦ "Гулливер". Кстати, на момент получения кредита компания, получившая заем, имела других владельцев. Валютные колебания привели к тому, что нынешние владельцы "Гулливера" были вынуждены пойти в 2020 году на реструктуризацию долга. Однако, конвертировать весь кредит в гривне тогда не удалось.