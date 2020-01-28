НБУ и Кабмин обсудили запуск дешевых кредитов для бизнеса и ипотеку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Представители Национального банка Украины и правительства накануне провели встречу, во время которой обсудили запуск программы дешевых кредитов для бизнеса и ипотеки для населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Участники совещания сфокусировали внимание на дальнейшем практическом воплощении меморандума о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности, который Кабинет министров и НБУ подписали осенью", - указали в НБУ.
Как отмечается, в ходе встречи речь шла о работе в следующих направлениях:
-
- Для бизнеса. Реализация программы "Доступные кредиты 5-7-9%" будет способствовать расширению деятельности микро- и малых предприятий, созданию новых рабочих мест, импортозамещению и возврату трудовых мигрантов. Программа поможет устранить из самых существенных барьеров для развития бизнеса - высокие ставки по кредитам. Программа имеет важное значение для страны - развитие малого бизнеса является драйвером для быстрого, устойчивого и инклюзивного экономического роста.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин и Нацбанк обсудили укрепление гривни: подробности
-
- Для граждан. По информации НБУ, крупные банки ожидают увеличения кредитования населения на покупку жилья. Однако желание банков идти в ипотеку сдерживают юридические риски. Без решения юридических и инфраструктурных вопросов рост ипотечного кредитования может привести к формированию "ценового пузыря", который может стать источником риска для финансовой стабильности. Чтобы этого не произошло, следует упорядочить рынок первичной жилой недвижимости, в том числе путем четкого соблюдения государственных строительных норм, внедрения работающих генпланов городов, обеспечения прозрачности рынка и защиты прав инвесторов.
-
Также в Нацбанке напомнили, что совещания центробанка с Кабмином, начатые для реализации меморандума, проходят еженедельно и имеют целью координацию в плоскости монетарной и экономической политик. Встречи являются площадкой для информирования и обсуждений и не предназначены для принятия решений.