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НБУ і Кабмін обговорили запуск дешевих кредитів для бізнесу та іпотеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Представники Національного банку України і уряду напередодні провели зустріч, під час якої обговорили запуск програми дешевих кредитів для бізнесу та іпотеки для населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.

НБУ і Кабмін обговорили запуск дешевих кредитів для бізнесу та іпотеку

"Учасники наради сфокусували увагу на подальшому практичному втіленні меморандуму про взаємодію з метою досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності, який Кабінет міністрів та НБУ підписали восени", - вказали у НБУ.

Як зазначається, під час зустрічі йшлося про роботу в таких напрямках:

  • Для бізнесу. Реалізація програми "Доступні кредити 5-7-9%" сприятиме розширенню діяльності мікро та малих підприємств, створенню нових робочих місць, імпортозаміщенню та поверненню трудових мігрантів. Програма допоможе усунути із найсуттєвіших бар'єрів для розвитку бізнесу - високі ставки по кредитам. Програма має важливе значення для країни - розвиток малого бізнесу є драйвером для швидкого, стійкого та інклюзивного економічного зростання.

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  • Для громадян. За інформацією НБУ, великі банки очікують на збільшення кредитування населення на купівлю житла. Проте бажання банків йти в іпотеку стримують юридичні ризики. Без вирішення юридичних та інфраструктурних питань зростання іпотечного кредитування може призвести до формування “цінової бульбашки”, що може стати джерелом ризику для фінансової стабільності. Щоб цього не сталося, слід впорядкувати ринок первинної житлової нерухомості, зокрема шляхом чіткого дотримання Державних будівельних норм, впровадження працюючих генпланів міст, забезпечення прозорості ринку та захисту прав інвесторів.

Також у Нацбанку нагадали, що наради центробанку з Кабміном, започатковані для реалізації меморандуму, відбуваються щотижня і мають на меті координацію у площині монетарної та економічної політик. Зустрічі є майданчиком для інформування і обговорень і не призначені для ухвалення рішень.

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