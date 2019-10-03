НБУ спрямує монетарну політику на зниження інфляції до 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Національний банк України спрямує свою монетарну політику на зниження інфляції до рівня 5%. Про це йдеться в меморандумі про взаєморозуміння, який підписали Кабінет міністрів і НБУ, передає УНН.
У документі зазначено, що Нацбанк у своїй монетарній політиці, спрямованій на досягнення визначених цілей з інфляції, здійснюватиме наступні кроки:
● застосовуватиме облікову ставку як основний монетарний інструмент впливу на інфляційні процеси та поступово знижуватиме її до 8% (на кінець 2021 року згідно з Інфляційним звітом за липень 2019 року) за умови зниження інфляції до цілі 5%;
● сприятиме фінансовій стабільності, ефективному виконанню банківською системою функції фінансового посередництва та пожвавленню банківського кредитування, зокрема через запровадження довгострокового рефінансування під плаваючу процентну ставку, створення умов для активізації фінансування МСП, фермерських господарств під іпотеку землі, заставу тощо;
● дотримуватиметься режиму плаваючого обмінного курсу, не спрямовуючи свою політику на досягнення певного рівня або діапазону обмінного курсу, водночас використовуючи валютні інтервенції для накопичення міжнародних резервів і згладжування коливань на валютному ринку;
● здійснюватиме поступову лібералізацію руху капіталу;
● сприятиме розвитку фінансового ринку, у тому числі внутрішнього ринку державних цінних паперів та інструментів хеджування процентних та валютних ризиків;
● розвиватиме платіжні системи та сприятиме впровадженню інноваційних технологій у фінансовому секторі.
"При цьому Національний банк України є незалежним у проведенні своєї монетарної політики, і це підтримується Кабінетом Міністрів України", - відзначено у документі.
Як повідомляв УНН, Гончарук обговорив з НБУ результати роботи місії МВФ.