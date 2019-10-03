НБУ направит монетарную политику на снижение инфляции до 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Национальный банк Украины направит свою монетарную политику на снижение инфляции до уровня 5%. Об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании, который подписали Кабинет министров и НБУ, передает УНН.
В документе указано, что Нацбанк в своей монетарной политике, направленной на достижение определенных целей по инфляции, осуществлять следующие шаги:
● применять учетную ставку как основной монетарный инструмент влияния на инфляционные процессы и постепенно снижать ее до 8% (на конец 2021 года согласно с Инфляционным отчетом по июль 2019 года) при снижении инфляции к цели 5%;
● способствовать финансовой стабильности, эффективному выполнению банковской системой функции финансов и оживлению банковского кредитования, в том числе через введение долгосрочного рефинансирования под плавающую процентную ставку, создание условий для активизации финансирования МСП, фермерских хозяйств под ипотеку земли, залог и т.д.;
● придерживаться режима плавающего обменного курса, а не направляя свою политику на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса, одновременно используя валютные интервенции для накопления международных резервов и сглаживания колебаний на валютном рынке;
● осуществлять постепенную либерализацию движения капитала;
● способствовать развитию финансового рынка, в том числе внутреннего рынка государственных ценных бумаг и инструментов хеджирования процентных и валютных рисков;
● развивать платежные системы и способствовать внедрению инновационных технологий в финансовом секторе.
"При этом Национальный банк Украины является независимым в проведении своей монетарной политики, и это поддерживается Кабинетом Министров Украины", - отмечено в документе.
Как сообщал УНН, Гончарук обсудил с НБУ результаты работы миссии МВФ.