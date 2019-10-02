Гончарук обговорив з НБУ результати роботи місії МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та представники уряду під час спільної наради з Нацбанком за участі Президента Володимира Зеленського обговорили, зокрема, результати роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.
"Захід присвятили фінансово-економічному розвитку країни, зокрема макроекономічній ситуації в країні, створенню умов для підвищення доступності кредитування та результатам роботи місії МВФ", - вказали в уряді.
Окрім цього, уряд та НБУ обговорили підписання Меморандуму про координацію політик.
"Ми обговорили кроки з координації політик уряду та Національного банку з акцентом на незалежність кожної з інституцій. НБУ був, є і буде незалежним. Це наша принципова позиція. Уряд та НБУ найближчим часом підпишуть Меморандум про координацію політик", - зазначив, підсумовуючи зустріч, Гончарук у Facebook.
Прем'єр також наголосив, що уряд під його керівництвом продовжить реалізовувати макроекономічні реформи, які проводились протягом останніх років. "У той же час економіка відновлюється, інфляція знижується. І НБУ багато зробили для цього. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо примножити ці результати та створити умови для прискорення економічного зростання", - зазначив Гончарук.
Нагадаємо, 1 жовтня Зеленський і Гончарук завітали до Нацбанку.