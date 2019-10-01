Зеленський і Гончарук завітали до Нацбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Олексій Гончарук провели у Національному банку Україну провели спільну нараду з питань фінансово-економічного розвитку. Про це у Twitter написав голова НБУ Яків Смолій, передає УНН.
"В гостях у Національного банку України Президент Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, команди Міністерства фінансів України і Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України", - написав Смолій.
З його слів, зустріч розпочалась зі спілкування з працівниками НБУ і продовжилася у формі "спільної наради з питань фінансово-економічного розвитку".
Як повідомляв УНН, раніше у НБУ провели зустріч з місією МВФ.