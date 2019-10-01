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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський і Гончарук завітали до Нацбанку

Київ • УНН

 • 15963 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Олексій Гончарук провели у Національному банку Україну провели спільну нараду з питань фінансово-економічного розвитку. Про це у Twitter написав голова НБУ Яків Смолій, передає УНН.

Зеленський і Гончарук завітали до Нацбанку

"В гостях у Національного банку України Президент Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, команди Міністерства фінансів України і Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України", - написав Смолій.

З його слів, зустріч розпочалась зі спілкування з працівниками НБУ і продовжилася у формі "спільної наради з питань фінансово-економічного розвитку".

Як повідомляв УНН, раніше у НБУ провели зустріч з місією МВФ.

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