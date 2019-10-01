Зеленский и Гончарук посетили Нацбанк
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Алексей Гончарук провели в Национальном банке Украины провели совместное совещание по вопросам финансово-экономического развития. Об этом в Twitter написал глава НБУ Яков Смолий, передает УНН.
"В гостях у Национального банка Украины Президент Владимир Зеленский, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, команды Министерства финансов Украины и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - написал Смолий.
По его словам, встреча началась с общения с работниками НБУ и продолжилась в форме "совместного совещания по вопросам финансово-экономического развития".
Как сообщал УНН, ранее в НБУ провели встречу с миссией МВФ.