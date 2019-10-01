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Зеленский и Гончарук посетили Нацбанк

Киев • УНН

 • 15963 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Алексей Гончарук провели в Национальном банке Украины провели совместное совещание по вопросам финансово-экономического развития. Об этом в Twitter написал глава НБУ Яков Смолий, передает УНН.

Зеленский и Гончарук посетили Нацбанк

"В гостях у Национального банка Украины Президент Владимир Зеленский, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, команды Министерства финансов Украины и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины", - написал Смолий.

По его словам, встреча началась с общения с работниками НБУ и продолжилась в форме "совместного совещания по вопросам финансово-экономического развития".

Как сообщал УНН, ранее в НБУ провели встречу с миссией МВФ.

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