Гончарук обсудил с НБУ результаты работы миссии МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и представители правительства во время совместного совещания с Нацбанком при участии Президента Владимира Зеленского обсудили, в частности, результаты работы миссии Международного валютного фонда в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Мероприятие посвятили финансово-экономическому развитию страны, в частности макроэкономической ситуации в стране, созданию условий для повышения доступности кредитования и результатам работы миссии МВФ", - указали в правительстве.
Кроме этого, правительство и НБУ обсудили подписание Меморандума о координации политик.
"Мы обсудили шаги по координации политик правительства и Национального банка с акцентом на независимость каждого из институтов. НБУ был, есть и будет независимым. Это наша принципиальная позиция. Правительство и НБУ в ближайшее время подпишут Меморандум о координации политик", - отметил, подводя итоги встречи, Гончарук в Facebook.
Премьер также отметил, что правительство под его руководством продолжит реализовывать макроэкономические реформы, которые проводились в последние годы. "В то же время экономика восстанавливается, инфляция снижается. И НБУ много сделали для этого. Убежден, что совместными усилиями мы сможем приумножить эти результаты и создать условия для ускорения экономического роста", - отметил Гончарук.
Напомним, 1 октября Зеленский и Гончарук посетили Нацбанк.