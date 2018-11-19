НБУ дал прогноз по росту зарплат
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Заработные платы украинцев в этом году в реальном выражении вырастут на 13%, в 2019 и 2020 годах - на 7% на 5% соответственно, то есть, за следующие два года темпами, медленнее (в среднем на 12%), чем за весь 2018 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.
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"В среднем в 2018 году работодатели повысят номинальные заработные платы на 25% (или на 13% - в реальном выражении). На прогнозном горизонте ожидается, что такое замедление продолжится, зарплаты будут расти на 16% и 10% в 2019 и 2020 годах соответственно (или 7% и 5% в реальном выражении)", - говорится в отчете НБУ.
Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует снижение давления трудовой миграции украинцев на рост заработных плат в следующем году.
Также напомним, Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%.