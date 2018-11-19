НБУ дав прогноз щодо зростання зарплат
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Заробітні плати українців цього року у реальному вираженні підвищаться на 13%, у 2019 і 2020 роки - на 7% на 5% відповідно, тобто, за наступні два роки темпами, повільнішими (загалом на 12%), ніж за цілий 2018 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.
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"У середньому в 2018 році роботодавці підвищать номінальні заробітні плати на 25% (або на 13% – у реальному вираженні). На прогнозному горизонті очікується, що таке уповільнення продовжиться, зарплати зростатимуть на 16% та 10% у 2019 та 2020 роках відповідно (або 7% та 5% у реальному вираженні)", - йдеться у звіті НБУ.
Нагадаємо, Національний банк України спрогнозував зниження тиску трудової міграції українців на зростання заробітних плат наступного року.
Також нагадаємо, Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1%.