НБУ дав прогноз щодо зростання зарплат

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Заробітні плати українців цього року у реальному вираженні підвищаться на 13%, у 2019 і 2020 роки - на 7% на 5% відповідно, тобто, за наступні два роки темпами, повільнішими (загалом на 12%), ніж за цілий 2018 рік. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національного банку України.