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НБУ: трудова міграція у 2019 році вже не так тиснутиме на зарплати

Київ • УНН

 • 13383 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Національний банк України спрогнозував зниження тиску трудової міграції українців на зростання заробітних плат наступного року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.

"На відміну від останніх двох років, наступного року трудова міграція українців вже не чинитиме такого значного тиску на зростання заробітних плат", - додали у НБУ.

В інфляційному звіті у липні Нацбанк зазначав одним з основних ризиків для економіки процеси трудової міграції.

У НБУ вважають, що продовження відпливу робочої сили з України високими темпами створює підвищення диспропорцій між попитом та пропозицією на ринку праці, що супроводжується зростанням заробітних плат та відповідно - інфляції разом зі зниженням потенціалу економіки.

Так, зростання зарплати, як повідомляється в інфляційному звіті за липень, підтримувалося підвищенням мінімальної зарплати, а також інтенсивною трудовою міграцією. Останнє зумовлює тиск на заробітні плати в бік підвищення не лише через зменшення пропозиції робочої сили на ринку праці, а й через процеси наближення (конвергенцію) заробітних плат в Україні до заробітних плат сусідніх країн, вказано у звіті НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1%.

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