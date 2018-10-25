НБУ: трудовая миграция в 2019 году уже не так будет давить на зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует снижение давления трудовой миграции украинцев на рост заработных плат в следующем году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"В отличие от последних двух лет, в следующем году трудовая миграция украинцев уже не будет оказывать столь значительного давления на рост заработных плат", - добавили в НБУ.
В инфляционному отчете в июле Нацбанк отмечал одним из основных рисков для экономики процессы трудовой миграции.
В НБУ считают, что продолжение оттока рабочей силы из Украины высокими темпами создает повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда, что сопровождается ростом заработных плат и соответственно - инфляции вместе со снижением потенциала экономики.
Так, рост зарплаты, как сообщается в инфляционном отчете за июль, поддерживался повышением минимальной зарплаты, а также интенсивной трудовой миграцией. Последнее обуславливает давление на заработные платы в сторону повышения не только из-за уменьшения предложения рабочей силы на рынке труда, но и из-за процессов приближения (конвергенции) заработных плат в Украине к заработным платам соседних стран, указано в отчете НБУ.
Напомним, Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%.