В Україні 75% компаній виплачують офіційну зарплату до 4 тисяч грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Україні 75% приватних підприємств виплачують своїм працівникам середню зарплату до 4 тисяч гривень. Про це сьогодні сказав на засіданні уряду міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент УНН.
“75% підприємств в Україні демонструють середню заробітну плату до 4 тис. грн. Звертаю увагу, що це винятково приватний сектор економіки. Більшість таких підприємств не мають диференціації в оплаті праці відповідно до посад та характеру виконуваної роботи. Кваліфікована і некваліфікована праця оплачується за документами однаково”, — розповів він.
Насправді, за словами Реви, більша її частина виплачується нелегально для ухиляння від сплати ЄСВ.
Окрім того, за його словами, в Україні на сьогодні 84 тис. керівників підприємств отримують мінімальну заробітну плату.
“За даними персоніфікованого обліку Пенсійного фонду, 84 тис. керівників підприємств отримують заробітну плату на рівні мінімальної, в тому числі, в Києві більше 20 тис. Це при тому, що середня заробітна плата по Києву у вересні 2018 року становила 13 тис. 614 грн”, — сказав він.
При цьому Рева уточнив, що, наприклад, у грудні 2016 року таких керівників, що нараховували собі мінімальну зарплату, було тільки 48 тисяч.
Як повідомляв УНН, середня номінальна заробітна плата в Україні у вересні досягла 9042 грн.