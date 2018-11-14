В Украине 75% компаний выплачивают официальную зарплату до 4 тысяч грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Украине 75% частных предприятий выплачивают своим работникам среднюю зарплату до 4 тысяч гривен. Об этом сказал на заседании правительства министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент УНН.
"75% предприятий в Украине демонстрируют среднюю заработную плату до 4 тыс. грн. Обращаю внимание, что это исключительно частный сектор экономики. Большинство таких предприятий не имеют дифференциации в оплате труда в соответствии с должностей и характера выполняемой работы. Квалифицированный и неквалифицированный труд оплачивается по документам одинаково", - рассказал он.
На самом деле, по словам Ревы, большая ее часть выплачивается нелегально для уклонения от уплаты ЕСВ.
Кроме того, по его словам, в Украине на сегодня 84 тыс. руководителей предприятий получают минимальную заработную плату.
"По данным персонифицированного учета Пенсионного фонда, 84 тыс. руководителей предприятий получают заработную плату на уровне минимальной, в том числе, в Киеве более 20 тыс. Это при том, что средняя заработная плата по Киеву в сентябре 2018 года составила 13 тыс. 614 грн", - сказал он.
При этом Рева уточнил, что, например, в декабре 2016 года таких руководителей, насчитывавших себе минимальную зарплату, было только 48 тысяч.
Как сообщал УНН, средняя номинальная заработная плата в Украине в сентябре достигла 9042 грн.